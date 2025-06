[Culture] "Alternative vers une société de développement humain" : Le Pr Kassé présente son nouvel ouvrage

Un ouvrage ambitieux qui invite à une réflexion en profondeur sur les modèles de développement en Afrique et propose une voie centrée sur l'humain.



Chercheur, universitaire et penseur engagé, le Pr Kassé signe ici un essai dense et critique, dans lequel il déconstruit les paradigmes classiques du développement hérités de la colonisation et du néolibéralisme, pour proposer une approche endogène, inclusive et durable. À travers ses pages, l’auteur met en lumière les limites des politiques publiques actuelles, trop souvent dictées par des logiques économiques extérieures, et plaide pour une revalorisation des ressources culturelles, sociales et humaines locales.



Devant un public composé d’universitaires, d’intellectuels, d’étudiants et d’acteurs de la société civile, le professeur Kassé a insisté sur « l’urgence de refonder nos sociétés sur des bases humaines, éthiques et solidaires, loin des modèles importés qui perpétuent les inégalités et l’aliénation ». Pour lui, le développement ne peut plus se limiter à la croissance du PIB, mais doit se mesurer à la qualité de vie, à l’épanouissement de la personne et à la cohésion sociale.



La cérémonie a été marquée par plusieurs interventions, notamment celles d’universitaires et d’experts qui ont salué la profondeur analytique de l’ouvrage.



Au-delà de la présentation du livre, cette rencontre a été l’occasion d’un débat vif sur les alternatives concrètes à mettre en œuvre pour sortir des impasses actuelles. Le Pr Kassé a rappelé que cette transformation passera nécessairement par l’éducation, la revalorisation du savoir local et la participation active des citoyens à la définition de leur propre projet de société.