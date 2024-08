Crue et décrue sur le Fleuve Sénégal : La situation hydraulique à Bakel, Kidira et Matam continue d’inquiéter

Les relevés du niveau du fleuve Sénégal et de la Falémé montrent une montée continue du fleuve à Bakel et à Matam et une baisse à Kidira, révèle la note de la situation hydraulique de ce 25 août 2024.

Le document lu à Dakaractu indique qu’actuellement, il se rapproche inévitablement de la cote d’alerte à Matam qui pourrait être atteinte dans la journée.





Les relevés du niveau du plan d’eau du fleuve Sénégal et de la Falémé montrent une montée continue à Bakel sur le fleuve Sénégal. Cote actuelle : 1018 cm, Cote d'alerte : 1000 cm et écart par rapport à la cote d'alerte : 18 cm. Une autre montée est notée à Matam. La côte actuelle est à 790 cm. La cote d'alerte enregistrée à 800 cm et l’écart par rapport à la cote d'alerte est de 10 cm.





Par contre, une baisse est notée à Kidira. Ainsi, la cote actuelle est de 958 cm et la cote d'alerte est fixée à 1000 cm. Et l’écart par rapport à la cote d'alerte est 42 cm.