Crise université Assane Seck de Ziguinchor / L'appel du Recteur aux étudiants pour faciliter la médiation.

Depuis le déclenchement du mouvement d'humeur des étudiants de son université, le recteur Kourfia Kéba Diawara vient de se prononcer publiquement sur le dossier. En tant que responsable de l'institution, il offre ses bons offices pour mettre un terme au conflit qui ne cesse de prendre des proportions inquiétantes. Soucieux de la carrière de ses étudiants, Kourfia Diawara invitera ses étudiants au calme et à la sérénité, et de faire confiance aux nombreuses personnalités qui agissent dans la plus grande discrétion pour la libération des étudiants arrêtés vendredi...