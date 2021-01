Crise sanitaire, projet de loi, 3ème mandat : Me Pape Sène démêle les agissements du président..

Le président du Comité Sénégalais des Droits de l’Homme (CSDH), Me Pape Sène, lors de son entretien avec Dakaractu, s'est évertué à expliciter les actes posés par le président de la République, appelant ainsi la population à plus de conscience et de compréhension en ce qui concerne les mesures prises par les ministères de la santé et de l’intérieur dans le contexte de crise sanitaire.

Il ressort de cet entretien, des éclaircissements sur les droits de l’homme, notamment la priorité du droit à la vie par rapport au droit à la liberté. Il donnera également son avis sur la question d’un troisième mandat en tant que membre de l’Alliance pour la République (APR). Il terminera par faire des révélations sur la grande coalition présidentielle et les rebondissements nés du dernier remaniement ministériel...