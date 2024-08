Crise des Collectivités : Le gouvernement rejette les revendications de 61 Milliards et donne ses raisons

Le ministre a conclu en affirmant que le gouvernement envisagera des réformes, y compris un audit social, la révision de la gestion des ressources humaines et des formations au sein des collectivités territoriales, afin d'améliorer le système et éviter de futures tensions.

Le Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Monsieur Balla Moussa Fofana, a tenu une conférence de presse ce mercredi 14 août 2024 pour clarifier la position officielle du gouvernement face à la grève en cours parmi les travailleurs des collectivités territoriales.M. Fofana souligné que le principal objectif du gouvernement est de trouver une solution durable pour mettre fin aux grèves et assurer la continuité des services publics.Dans sa déclaration, le ministre a expliqué que les discussions avaient été compliquées par les demandes des grévistes, qui réclament des indemnités substantielles non prévues par la législation en vigueur. Selon lui, la loi de 2011, établie sous la présidence d’Abdoulaye Wade, ne couvre pas les contractuels recrutés par les maires, mais uniquement les fonctionnaires.M. Fofana a également mentionné que si l'État devait satisfaire les demandes des grévistes, cela entraînerait un coût budgétaire de 61 milliards de francs CFA pour deux ans, une somme considérable pour un gouvernement récemment en poste. Il a insisté sur le fait que l'État est prêt à soutenir les fonctionnaires en place, au nombre de 1 037.Ainsi, il appelle ces derniers à mettre fin à leur mouvement de grève. En revanche, ceux qui ne sont pas des fonctionnaires au nombre de 16 000 environ, doivent reprendre le travail, et les maires sont appelés à respecter les termes des contrats de travail.