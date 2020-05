Covid-19 à Ziguinchor / Le ministère n’a pas encore communiqué les 14 cas contacts aux autorités médicales.

Dans son point du jour, le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait état de 86 cas contacts suivis par ses services.



Dakaractu a consulté son site et a constaté que la région de Ziguinchor compte 14 cas contacts. Mais le bémol, c’est que les autorités médicales de la région n’ont pas encore reçu les résultats des 95 cas contacts envoyés depuis 48 heures. Et ce jeudi matin, on note 14 cas contacts confirmés à Ziguinchor. La question est de savoir parmi ces 95 cas contact, qui est positif au corona et qui ne l’est pas ?



Ne voulant pas prendre de risque, elles ont décidé de les maintenir en quatorzaine et attendre le rapport officiel du ministère comme à l’accoutumée pour connaître et avoir la confirmation des cas contacts à envoyer au centre de traitement de l’hôpital régional de Ziguinchor.





Au moment où nous écrivons ces lignes, Ziguinchor ne compte que cinq cas : les quatre cas importés, c’est-à-dire les deux mauritaniens, l’ancien gendarme à la retraite et la dame qui s’adonnait à la prostitution et le cas communautaire, un agent de l’État à la retraite âgé de 72 ans et habitant dans un grand quartier de la ville de Ziguinchor.



D’ailleurs, c’est parmi ces contacts que les autorités sanitaires ont décelé et mis en quatorzaine une centaine de personnes...