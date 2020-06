Covid-19 / Reprise des cours : « À l’heure où je vous parle, si on nous disait que la reprise devrait intervenir demain, l’Académie est prête» ( Mamadou Diop, IA/Rufisque)

Sur instruction du Président de la République, la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen prévue le 02 juin dernier a été reportée à une date ulterieure, à cause de la contamination de certains enseignants à la COVID-19.



Ainsi l'inspection d’académie de Rufisque et tous les acteurs de l’éducation ont effectué une tournée au niveau de 12 Lycées et 3 IEF du département pour s'enquérir de la mise en place des dispositifs dans les établissements scolaires du département. Au-delà de la supervision du dispositif, leur mission était également d'apporter des éclairages sur quelques préoccupations et faire une visite des lieux, notamment vérifier l'état des toilettes et des salles d'isolement.



Selon l'Inspecteur d’Académie, Mamadou Diop, « nous avons la situation exacte de l’Académie de Rufisque, nous allons en tirer les conséquences pour aller dans une troisième phase de complément de quelques objets qui marquent. »



Poursuivant, M. Diop affirme que le département de Rufisque est fin prêt pour une réouverture prochaine des salles de classes. « À l’heure où je vous parle, si on nous disait que la reprise des cours devrait intervenir demain, l’Académie est prête », a-t-il déclaré, lors d'une rencontre avec les acteurs qui a eu lieu ce vendredi 12 juin 2020, dans les locaux de l'Inspection de l'Education et de la Formation de Rufisque commune.