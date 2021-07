Covid-19 : La presse sénégalaise se mobilise pour la vaccination à la maison qui leur est dédiée.

Face à la 3ème vague de Covid-19 qui fait des ravages dans tous les secteurs, le Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal a organisé une séance de 3 jours de vaccination au sein de la maison de la Presse. Alors que des candidats à la vaccination prennent leur mal en patience dans le pays, l’affaire peut être expédiée en quelques minutes, gratuitement et sans rendez-vous.



Au niveau de la maison de la presse sénégalaise, les journalistes ne se bousculent pas pour prendre chacun sa dose. Aux doutes nourris depuis le début par nombre de Sénégalais quant à la gravité de la maladie, au scepticisme répandu vis-à-vis de la vaccination, s’est agglomérée la crainte des effets secondaires des vaccins.



L’ex responsable de la rédaction de l’APS, M. Boubacar Konté, remercie le Syndicat : « c’est quelques chose de très noble car nous sommes les premiers exposés à cette maladie, et aller se faire vacciner gratuitement est un acte à saluer en tout cas, j’appelle tous mes confrères et consœurs à venir ».



Et pour rappel, les séances de vaccination se déroulent du vendredi 30 juillet au lundi 2 Août 2021.