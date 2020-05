Covid-19 : ‘’Aucun résultat faux ou contradictoire n’a été rendu au Msas’’ (Institut Pasteur de Dakar)

L’Institut Pasteur de Dakar a tenu à réagir sur ce qu’elle a assimilé à une ‘’prétendue affaire des résultats des tests du personnel médical de l’hôpital de Fann’’. Le Dr Amadou Alpha Sall, administrateur général dudit institut, a fait une déclaration ce mardi 19 mai 2020 pour apporter des précisions sur les faits.



‘’La direction de l’IPD affirme qu’il n’y a jamais eu de transmission au Msas de résultats doubles ou contradictoires pour les médecins concernés. Les faits sont les suivants : l’IPD a adressé au point focal de la prise en charge du service des maladies infectieuses de Fann, un message électronique avec en pièce jointe une liste de 16 personnes pour lesquelles un deuxième prélèvement a été demandé car les informations contenues dans les fiches d’enquête des premiers prélèvements reçus par l’IPD n’étaient pas fiables’’, a dit l’administrateur général de ladite structure.



Ainsi, poursuit ce dernier, ‘’une deuxième série de prélèvements avec des fiches correctement renseignées nous a été transmise et nous a permis d’effectuer les tests et de donner les résultats négatifs de ces personnes tel qu’annoncé par le Msas lors de son point quotidien. Aucun résultat faux ou contradictoire n’a été rendu au MSAS. Sur la souche Covid-19. Contrairement à ce qui a été déclaré au niveau de la presse, l’IPD n’a jamais reçu de demande officielle émanant d’une quelconque institution de recherche pour la mise à disposition de la souche Covid-19’’.



Le Pr Sall, dans ses propos, a précisé que ‘’l’Institut Pasteur de Dakar contribue, depuis le début de l’épidémie, à la riposte avec beaucoup de rigueur et de transparence sous le contrôle du ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas)’’. Et dans ce cadre, tout résultat de test transmis par l’Ipd à l’autorité ministérielle, suit un processus strict et clairement défini.