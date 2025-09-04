Couverture gamou Tivaouane : 3.323 fonctionnaires de police mobilisés[...], près de 200 personnes interpellées


La police nationale a mobilisé d'importants moyens humains et matériels pour accomplir sa mission de sécurisation des personnes et des biens. L'annonce a été faite cet après-midi par le commissaire principal de police, Sofiatou Mbaye, commissaire central de Thiès lors d'un face-à-face avec la presse. 
 
Selon elle, "un dispositif précurseur de près de 100 éléments du groupement mobile d'intervention a été engagé depuis une dizaine de jours. À cela s'ajoute la couverture sécuritaire de toutes les séances du burd". 
Dans la foulée, l'organisation d'opérations de sécurisation à Thiès et à Tivaouane a permis d'interpeller 190 personnes dont 96 pour vérification d'identité, 9 pour vols, 4 pour détention et usage de drogues, 4 pour vol commis la nuit en réunion, 8 pour ivresse publique manifeste etc...
 
Concernant les accidents de la circulation, 16 accidents ont été constatés par les services de police, 498 pièces afférentes à la conduite des véhicules ont été saisies, dans le cadre de la prévention et de la sécurité routière.
 
S'agissant des moyens humains, un total de 3.323 fonctionnaires de police tous grades confondus ont été mobilisés. Concernant les moyens logistiques, 187 véhicules composés de transport de troupes, de véhicules d'intervention, de véhicules utilitaires, de divers engins, 28 motos d'escorte et d'intervention, 2 ambulances médicalisées ont été engagés. 6 postes de police avancés sont également érigés dans certaines zones, entre autres dispositifs...
Autres articles
Jeudi 4 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Cérémonie officielle Gamou Médina Baye : le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine réaffirme l'engagement de l'État pour les foyers religieux

Cérémonie officielle Gamou Médina Baye : le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine réaffirme l'engagement de l'État pour les foyers religieux - 04/09/2025

Colonie de vacances au Maroc : 70 pupilles de la Nation s’envolent avec la Compagnie Air Sénégal

Colonie de vacances au Maroc : 70 pupilles de la Nation s’envolent avec la Compagnie Air Sénégal - 03/09/2025

Gamou 2025: La Senelec se déploie dans les cités religieuses

Gamou 2025: La Senelec se déploie dans les cités religieuses - 03/09/2025

Carburant volé, clandos ravitaillés : 9 chauffeurs d’Owatrans démasqués par la Dic pour un détournement de 4,5 millions Fcfa

Carburant volé, clandos ravitaillés : 9 chauffeurs d’Owatrans démasqués par la Dic pour un détournement de 4,5 millions Fcfa - 03/09/2025

Makhtar Pédro fils de Abdou Diouf : « À 90 ans, mon père reste un modèle de continuité et de république »

Makhtar Pédro fils de Abdou Diouf : « À 90 ans, mon père reste un modèle de continuité et de république » - 03/09/2025

Gamou 2025 - Réduction des dégâts de la route : la Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite à un strict respect du code de la route

Gamou 2025 - Réduction des dégâts de la route : la Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite à un strict respect du code de la route - 03/09/2025

Gamou 2025 : La police nationale dévoile son plan de circulation

Gamou 2025 : La police nationale dévoile son plan de circulation - 03/09/2025

Tivaouane-Thiénaba / Couverture sécuritaire et médicale du détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers : 550 sapeurs-pompiers dont 25 officiers mobilisés

Tivaouane-Thiénaba / Couverture sécuritaire et médicale du détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers : 550 sapeurs-pompiers dont 25 officiers mobilisés - 03/09/2025

Médina Baye - Amadou Mame Diop apporte la réplique à Ousmane Sonko et Cie :

Médina Baye - Amadou Mame Diop apporte la réplique à Ousmane Sonko et Cie : "Ce régime continue à s'enfermer dans une critique inconstructible, irresponsable et non fondé - 03/09/2025

Kaolack - Gamou 2025 : Coris Bank gâte ses clients avec un petit déjeuner royal et offre des packs d'eau et des nattes aux foyers religieux

Kaolack - Gamou 2025 : Coris Bank gâte ses clients avec un petit déjeuner royal et offre des packs d'eau et des nattes aux foyers religieux - 02/09/2025

Affaire Sukuk Sogepa : Nouvelle révélation sur les 5,6 milliards de Fcfa de commissions secret

Affaire Sukuk Sogepa : Nouvelle révélation sur les 5,6 milliards de Fcfa de commissions secret - 02/09/2025

Mauritanie : naufrage d’une pirogue gambienne, le bilan pourrait atteindre entre 60 et 90 morts

Mauritanie : naufrage d’une pirogue gambienne, le bilan pourrait atteindre entre 60 et 90 morts - 01/09/2025

Gamou Tivaouane: saisie record de 12 tonnes de produits impropres à la consommation( service régional)

Gamou Tivaouane: saisie record de 12 tonnes de produits impropres à la consommation( service régional) - 31/08/2025

Point E – Escroquerie aux visas : un réseau démantelé, faux papiers, passeports et cachets saisis

Point E – Escroquerie aux visas : un réseau démantelé, faux papiers, passeports et cachets saisis - 31/08/2025

Kaolack - Mor Ndao et And Yatal Pastef réservent un accueil chaleureux à Ousmane Sonko et plaident pour Médina Mbaba

Kaolack - Mor Ndao et And Yatal Pastef réservent un accueil chaleureux à Ousmane Sonko et plaident pour Médina Mbaba - 31/08/2025

TOUBA – Sourah ( Puuru Mor Lèye) submergée / la colère gronde face aux eaux stagnantes et nauséabondes

TOUBA – Sourah ( Puuru Mor Lèye) submergée / la colère gronde face aux eaux stagnantes et nauséabondes - 31/08/2025

Projet CDC Bambilor : bras de fer entre acquéreurs désabusés et institution en quête de crédibilité

Projet CDC Bambilor : bras de fer entre acquéreurs désabusés et institution en quête de crédibilité - 30/08/2025

Mandina Mancagne : la petite Khadija Kénon succombe à ses blessures, la tragédie familiale s’aggrave

Mandina Mancagne : la petite Khadija Kénon succombe à ses blessures, la tragédie familiale s’aggrave - 30/08/2025

Thiès : les Industries chimiques condamnées à verser 20 millions FCFA après la mort du petit Malick , percuté par un train des ICS

Thiès : les Industries chimiques condamnées à verser 20 millions FCFA après la mort du petit Malick , percuté par un train des ICS - 30/08/2025

Gamou 2025 - Lutte contre les accidents de la route : Ndiassane appelle à la prudence et au respect des règles de sécurité

Gamou 2025 - Lutte contre les accidents de la route : Ndiassane appelle à la prudence et au respect des règles de sécurité - 29/08/2025

Ndiassane - Gamou 2025 : Le comité d’organisation réitère sa demande relative au relèvement de l'enveloppe destinée à la couverture sanitaire

Ndiassane - Gamou 2025 : Le comité d’organisation réitère sa demande relative au relèvement de l'enveloppe destinée à la couverture sanitaire - 29/08/2025

Inondations à Thiès : le mouvement

Inondations à Thiès : le mouvement "Thiès d'abord" offre des kits alimentaires aux familles impactées - 29/08/2025

Point de presse de l’initiative « Justice pour nos martyrs » : des victimes dénoncent « une instrumentalisation politique et accusent Guy Marius Sagna

Point de presse de l’initiative « Justice pour nos martyrs » : des victimes dénoncent « une instrumentalisation politique et accusent Guy Marius Sagna - 29/08/2025

Pambal - Une commune sans foncier : le maire Lazare Lamane Thiaw appelle à la levée du titre minier

Pambal - Une commune sans foncier : le maire Lazare Lamane Thiaw appelle à la levée du titre minier - 28/08/2025

Scandale de l’ASER : l’APR exige une enquête judiciaire

Scandale de l’ASER : l’APR exige une enquête judiciaire - 28/08/2025

« Barthélémy Dias a favorisé l’accession d’un adversaire redoutable », regrette Taxawu Sénégal

« Barthélémy Dias a favorisé l’accession d’un adversaire redoutable », regrette Taxawu Sénégal - 28/08/2025

Hann-Mariste : Une quinzaine de véhicules saccagés après un match de

Hann-Mariste : Une quinzaine de véhicules saccagés après un match de "Navétane" - 28/08/2025

Parcelles Assainies : une femme-mule piégée avec du haschisch et des dollars !

Parcelles Assainies : une femme-mule piégée avec du haschisch et des dollars ! - 28/08/2025

Dakar – Liberté 5 : un trafiquant de MDMA tombe dans les filets de la Brigade des Stups

Dakar – Liberté 5 : un trafiquant de MDMA tombe dans les filets de la Brigade des Stups - 28/08/2025

Gestion préventive des inondations : Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement prend les devants dans certaines localités

Gestion préventive des inondations : Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement prend les devants dans certaines localités - 27/08/2025

RSS Syndication