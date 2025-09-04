Couverture gamou Tivaouane : 3.323 fonctionnaires de police mobilisés[...], près de 200 personnes interpellées

La police nationale a mobilisé d'importants moyens humains et matériels pour accomplir sa mission de sécurisation des personnes et des biens. L'annonce a été faite cet après-midi par le commissaire principal de police, Sofiatou Mbaye, commissaire central de Thiès lors d'un face-à-face avec la presse.
Selon elle, "un dispositif précurseur de près de 100 éléments du groupement mobile d'intervention a été engagé depuis une dizaine de jours. À cela s'ajoute la couverture sécuritaire de toutes les séances du burd".
Dans la foulée, l'organisation d'opérations de sécurisation à Thiès et à Tivaouane a permis d'interpeller 190 personnes dont 96 pour vérification d'identité, 9 pour vols, 4 pour détention et usage de drogues, 4 pour vol commis la nuit en réunion, 8 pour ivresse publique manifeste etc...
Concernant les accidents de la circulation, 16 accidents ont été constatés par les services de police, 498 pièces afférentes à la conduite des véhicules ont été saisies, dans le cadre de la prévention et de la sécurité routière.
S'agissant des moyens humains, un total de 3.323 fonctionnaires de police tous grades confondus ont été mobilisés. Concernant les moyens logistiques, 187 véhicules composés de transport de troupes, de véhicules d'intervention, de véhicules utilitaires, de divers engins, 28 motos d'escorte et d'intervention, 2 ambulances médicalisées ont été engagés. 6 postes de police avancés sont également érigés dans certaines zones, entre autres dispositifs...
