Couverture gamou Tivaouane : 3.323 fonctionnaires de police mobilisés[...], près de 200 personnes interpellées

La police nationale a mobilisé d'importants moyens humains et matériels pour accomplir sa mission de sécurisation des personnes et des biens. L'annonce a été faite cet après-midi par le commissaire principal de police, Sofiatou Mbaye, commissaire central de Thiès lors d'un face-à-face avec la presse.

Selon elle, "un dispositif précurseur de près de 100 éléments du groupement mobile d'intervention a été engagé depuis une dizaine de jours. À cela s'ajoute la couverture sécuritaire de toutes les séances du burd".

Dans la foulée, l'organisation d'opérations de sécurisation à Thiès et à Tivaouane a permis d'interpeller 190 personnes dont 96 pour vérification d'identité, 9 pour vols, 4 pour détention et usage de drogues, 4 pour vol commis la nuit en réunion, 8 pour ivresse publique manifeste etc...