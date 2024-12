Coupures d'Internet : Le scénario alarmant d'une dystopie numérique aux portes de la démocratie.

Les participants ont exploré trois scénarios : la veille des élections, le jour du scrutin, et le lendemain, chacun illustrant les conséquences des interruptions Internet sur la liberté d'expression, l'accès à l'information, et la transparence des élections. Les coupures ont ainsi entravé la capacité des citoyens à s'informer, faussé l’observation des élections et amplifié la désinformation, soulignant les dangers potentiels d'une telle stratégie pour les processus démocratiques.

L'atelier a aussi mis en avant la nécessité de se préparer à ces crises numériques, en garantissant un Internet libre et ouvert, même en période de tension politique. Les participants ont souligné l’importance de mécanismes de sauvegarde, comme des lois protégeant l'accès à Internet en période de crise et des solutions techniques pour préserver les canaux de communication essentiels à la démocratie et aux droits humains.