Coupure de signal de Walf Tv : Le préfet de Dakar interdit les rassemblements de samedi et dimanche

Contrairement au sit-in qui se tient actuellement devant les locaux de Walfadjri, les deux autres manifestations prévus respectivement devant le conseil national de régulation audiovisuelle (CNRA) ce samedi et à la place de l’indépendance ce dimanche sont interdits. Cela fait suite à la décision préfectorale avec comme motif : risque de troubles à l’ordre public, entrave au fonctionnement normal du service public et à la libre circulation des personnes et des biens.

Le signal de la télévision walfadjri avait été coupé par l’autorité de régulation jugeant la couverture des événements récents de Mbacké, irresponsable de la part de la télévision du côté du Front de terre.