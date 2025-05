Coupe du Sénégal – Fraude sur l'identité : Douche froide pour Builders FC, disqualifié après son exploit face au Jaraaf

Ce qui devait être un conte de fées s'est brutalement transformé en cauchemar pour Builders FC. Le club, qui avait réussi l'exploit de battre l'ASC Jaraaf de Dakar aux tirs au but en demi-finale de la Coupe du Sénégal, a vu son rêve de finale s'effondrer sur décision disciplinaire. En cause : une fraude sur l'identité d'un joueur, révélée par une décision de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).



Dans un match de haute intensité, Builders FC avait su renverser les pronostics en s'imposant face à l'expérimenté Jaraaf, l'un des clubs les plus titrés du pays. Un moment historique pour les supporters de Patte d'Oie, qui se préparaient déjà à vivre une première finale nationale.



Mais cet exploit a été annulé. Selon une décision officielle rendue par la chambre du conseil de la FSF, une irrégularité majeure a été constatée : Cyprien Thiombane, joueur de Builders FC, a utilisé plusieurs identités avec des dates de naissance différentes, lui permettant de jouer dans une catégorie inférieure.



La sanction est tombée



La FSF a conclu à une fraude manifeste sur l'identité, jugeant fondée la réclamation (évocation) introduite par l'ASC Jaraaf. Résultat :



Le match est donné perdu par pénalité à Builders FC, avec un score de 2-0 en faveur du Jaraaf.

Cyprien Thiombane est suspendu pour 6 matchs, dont 3 fermes.



Builders FC écope d'une amende de 100 000 francs CFA, dont 50 000 francs fermes.

Le club est également condamné à rembourser les frais de réclamation payés par l'ASC Jaraaf.

Ce revirement laisse un goût amer à tout un quartier. Les supporters et l'équipe de Patte d'Oie, qui espéraient voir leur club disputer la finale tant attendue, sont désormais privés de cet événement historique. La décision de la FSF signifie que Builders FC ne jouera pas la finale, malgré sa victoire sur le terrain. Un coup dur pour ce jeune club, mais un rappel sévère des conséquences de la fraude dans les compétitions officielles.