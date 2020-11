Coupe de bois, immigration clandestine : Le président de la République dote les forces de défense d'équipements adaptés.

Nous devons être mobilisé pour mettre fin au trafic illicite du bois qui décime nos forêst du sud. Je vous y engage ». Tel est l’une des missions que le président de la République, Macky Sall a données aux forces de défense et sécurité.







Macky Sall présidait ce mardi la journée des Forces armées qui a pour thème « Forces armées et protection des frontières ».



Selon le chef de l'État, nous ne devons rien céder contre ce fléau qui détruit notre biodiversité et appauvrit nos populations, fait-il savoir.



C’est pourquoi il précise : "je reste déterminé à accompagner la montée en puissance et la modernisation des forces armées. Il en est ainsi du redéploiement de nouvelles unités terrestres horizon 2020-2025. La marine nationale est dotée de nouveaux équipements de contrôle des côtes et du trafic maritime. Il sont complétés par la présence de patrouilleurs en haute mer et seront consolidés par de nouveaux patrouilleurs. Mais aussi l'implantation de nouvelles bases à Saint-Louis, Elinkine, sur la petite côte mais aussi à l'intérieur du pays..."