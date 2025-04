Coup de génie ou crime digital ? Deux jeunes hackers sénégalais font vaciller la cybersécurité d’une société de paris sportif à Dakar !

Ils ont moins de 27 ans, mais leur exploit numérique ferait rougir bien des pirates chevronnés. Dans un article exclusif publié par L’Observateur, un réseau de jeunes hackers sénégalais a réussi à briser les défenses numériques d’une société de paris sportifs opérant à Dakar, semant la stupeur dans le milieu de la cybersécurité.







L’affaire, d’une extrême gravité selon les enquêteurs, met en cause deux cerveaux bien nés : S.S. Khadim Sall, 24 ans, développeur informatique, et Ch. Béthio Diom, 26 ans, électricien de formation. Ensemble, ces deux jeunes talents ont orchestré une intrusion fulgurante dans le système sécurisé de Tayla Stech Bewinner, une société de paris sportifs bien implantée dans la capitale sénégalaise.







L’enquête menée par la Division de la Cybersécurité, dirigée par le commissaire Pape M. Djidiack Faye, fait état d’une opération méticuleusement planifiée. Grâce à une faille exploitée dans le pare-feu, les hackers ont pu accéder à la plateforme interne de la société, détourner 3 094 000 FCFA, puis transférer cette somme sur deux comptes Wave enregistrés au nom de Khadim Sall. Une somme certes modeste à l’échelle d’une cyberfraude, mais révélatrice de failles béantes dans les systèmes de protection de certaines entreprises locales.







Tout a commencé après le dépôt de plainte de Madeleine Mendez, responsable du service clientèle de Tayla Stech Bewinner. Rapidement, les cyber-enquêteurs ont reconstitué le schéma de l’intrusion, en remontant jusqu’aux identifiants numériques utilisés par les malfaiteurs. Une traque numérique digne d’un polar, comme le relate L’Observateur, qui a permis d’interpeller Sall à Thiaroye Gare, puis Diom à la Gueule Tapée.







Face aux preuves accablantes dont les numéros téléphoniques utilisés pour les transactions et les aveux sans détour de Khadim Sall . Les deux jeunes ont été inculpés pour association de malfaiteurs, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, et vol numérique aggravé.







Déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, ils attendent désormais leur jugement. Si certains les voient comme des génies mal orientés, d’autres y lisent l’urgence d’un renforcement des dispositifs de cybersécurité, dans un pays où la digitalisation progresse plus vite que la protection des données.