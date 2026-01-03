Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs

Ils sont également allés jusqu'à brûler des pneus pour manifester leur colère. Ils exigent la mise en place de ralentisseurs pour réduire les nombreux cas d'accidents de la circulation notés sur cet axe.

Pour rappel, la collision entre un véhicule ''Cheikhou Chérif'' et un tricycle Tiak Tiak a fait 4 morts et 6 blessés à Parasel, situé dans la commune de Mbadakhoune.