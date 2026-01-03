Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs

À la suite de l'accident mortel survenu hier vers les coups de 22 heures et ayant coûté la vie à 4 personnes, faisant du même coup 6 blessés, les habitants de Parasel et des villages environnants ont barré la route pour réclamer des ralentisseurs.
Ils sont également allés jusqu'à brûler des pneus pour manifester leur colère. Ils exigent la mise en place de ralentisseurs pour réduire les nombreux cas d'accidents de la circulation notés sur cet axe.
Pour rappel, la collision entre un véhicule ''Cheikhou Chérif'' et un tricycle Tiak Tiak a fait 4 morts et 6 blessés à Parasel, situé dans la commune de Mbadakhoune.
