Horreur à Sendou : une nuit de fête virée au cauchemar pour une fillette de 10 ans


La localité de Sendou a été le théâtre d’un fait divers d’une extrême gravité dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026. Une fillette âgée de seulement 10 ans a été victime d’un viol présumé, commis dans un bâtiment abandonné, par un agent de sécurité aujourd’hui placé sous mandat de dépôt. Les faits, rapportés par le quotidien Libération, suscitent une vive indignation et relancent le débat sur la protection des mineurs.

 

Selon les informations de Libération, c’est l’intervention décisive d’un chauffeur, S. Faye, qui a permis de mettre fin au calvaire de la jeune victime, identifiée par les initiales K. Youm. Alors qu’il se rendait à une invitation pour célébrer le réveillon du Nouvel An, l’homme affirme avoir aperçu, aux environs de 23 heures, le nommé Abdou Sène, 45 ans, agent de sécurité domicilié à Sendou, entraînant de force la fillette dans un bâtiment inhabité.

 

Quelques minutes plus tard, S. Faye déclare avoir vu l’enfant ressortir seule du bâtiment. Intrigué par sa présence en un lieu aussi isolé et à une heure aussi tardive, il l’interpelle. La fillette lui confie alors avoir été contrainte d’entrer dans le bâtiment par Abdou Sène, qui aurait retiré son pantalon avant de sortir son sexe pour la pénétrer. Des cris de douleur de l’enfant auraient interrompu l’agression et provoqué la fuite du suspect.

 

Toujours selon Libération, le chauffeur aurait alors aperçu Abdou Sène quitter précipitamment les lieux. Il se serait lancé à sa poursuite avant de réussir à l’interpeller. Aussitôt, les parents de la victime sont alertés, de même que les éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) en service au Port de Sendou, qui ont conduit le mis en cause au commissariat de Bargny.

 

Entendue en présence de sa mère, la jeune K. Youm a livré un récit glaçant, confirmant avoir été introduite de force dans un bâtiment en chantier par l’agent de sécurité, avant de subir une pénétration sexuelle. Un examen gynécologique requis par les enquêteurs a révélé, selon les conclusions médicales, une « déchirure hyménale à 01 heure », établissant une forte suspicion d’abus sexuel sur la mineure.

 

Face aux enquêteurs, Abdou Sène a nié les faits qui lui sont reprochés, sans parvenir à convaincre. Au terme de la procédure, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour viol sur mineure et pédophilie, rapporte Libération

Lundi 5 Janvier 2026
Dakaractu



