Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts


L’accident survenu ce vendredi aux environs de 22 heures à hauteur de Parasel dans la commune de Mbadakhoune a fait une nouvelle victime. Malheureusement, l’un des blessés a succombé à ses blessures, portant ainsi le bilan provisoire à 5 morts.
 
Rappelons que la collision entre un minibus ''Cheikhou Chérif'' et un tricycle Tiak Tiak avait fait sur le coup 4 morts et 6 blessés. Très en colère, les habitants de Parasel et des villages environnants avaient également barré la route nationale et brûlé des pneus pour exiger la mise en place de ralentisseurs pour réduire les nombreux cas d'accidents de la circulation notés sur cet axe routier.
Samedi 3 Janvier 2026
