Hélicos, forteresse et animaux de compagnie: le récit du raid américain contre Maduro


Hélicos, forteresse et animaux de compagnie: le récit du raid américain contre Maduro
Donald Trump a raconté samedi s'être senti comme devant son poste de télévision en regardant en direct les forces américaines capturer le président vénézuélien Nicolas Maduro, l'apogée d'une opération méticuleusement préparée depuis des mois.

Des espions américains à Caracas à la photo du président vénézuélien menotté, voici le récit du déroulement de l'opération "Absolute Resolve" ("Détermination absolue").

- "Ce qu'il mange" -

Des agents du renseignement américain surveillaient depuis août le moindre geste de l'héritier de Hugo Chavez, qui selon la presse changeait régulièrement de domicile sur fond de tensions croissantes avec Washington.

Les services secrets voulaient "comprendre comment il se déplaçait, où il vivait, où il voyageait, ce qu'il mangeait, ce qu'il portait, quels étaient ses animaux de compagnie", a détaillé le général Dan Caine, le chef d'état-major américain.

La mission a nécessité des mois de planification et de répétitions "minutieuses". Les forces américaines ont même construit une réplique de la maison où séjournait Nicolas Maduro.

L'armée américaine était prête début décembre mais a attendu que les événements "s'alignent", en particulier en termes de météo.

Le milliardaire républicain a dit qu'il avait initialement ordonné la mission il y a quatre jours mais avoir attendu de bonnes conditions.

Vendredi, à 22H46 à Washington (samedi 03H46 GMT), Donald Trump a donné son feu vert.

"Il nous a dit – et nous lui en sommes reconnaissants Monsieur le président + bonne chance et bon vent+", a déclaré le général Caine.

Plus de 150 appareils américains décollaient alors de bases terrestres et maritimes, avions de chasse, avions de reconnaissance, drones et hélicoptères.

Les hélicoptères transportant la "force d'extraction" spéciale pour le président vénézuélien sont partis dans l'obscurité, volant à quelques dizaines de mètres au-dessus de la surface de l'océan, a ajouté le chef d'état-major.

Les avions de chasse ont assuré la couverture aérienne tandis que les capacités satellitaires et cybernétiques américaines bloquaient les radars vénézuéliens.

- Explosions -

Les premières explosions ont commencé à secouer Caracas peu avant 02H00 (06H00 GMT), selon les correspondants de l'AFP.

Alors que le monde se demandait s'il s'agissait du début d'une campagne de bombardements à grande échelle, les avions américains ont frappé les défenses aériennes vénézuéliennes afin de permettre aux hélicoptères d'atteindre leur cible.

"Ils savaient qu'on arrivait", a assuré Donald Trump, faisant référence à la montée des tensions ces derniers mois. "Mais ils ont été complètement dépassés et très rapidement neutralisés", a-t-il poursuivi.

Un hélicoptère américain a été touché mais a pu rentrer sur sa base.

A 02H01 locales (06H01 GMT), les hélicoptères se posaient dans l'enceinte où se trouvait Nicolas Maduro.

- "Forteresse"-

Le locataire de la Maison Blanche a raconté avoir suivi les événements en direct.

Les photos publiées par la Maison Blanche le montrent assis dans une salle de crise improvisée dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, en compagnie du chef du Pentagone Pete Hegseth, du secrétaire d'Etat Marco Rubio, du directeur de la CIA John Ratcliffe et du général Caine.

"Je l'ai regardée (l'opération) littéralement comme si je regardais une émission de télévision", a dit le président américain à Fox and Friends, décrivant la résidence de son homologue vénézuélien comme "une forteresse".

"Il y avait des portes en acier, il y avait ce qu'on appelle une pièce sécurisée avec de l'acier massif. Il n'a pas réussi à fermer cet endroit, il essayait d'y entrer mais il a été pris si rapidement qu'il n'y est pas parvenu", a-t-il encore dit à Fox. "On était équipés de chalumeaux puissants pour percer l'acier mais on n'en a pas eu besoin".

Donald Trump a ajouté qu'aucun Américain n'avait été tué, affirmant que le dirigeant chaviste "aurait pu l'être" s'il avait tenté de résister.

- Reddition-

"Maduro et son épouse, tous deux inculpés, se sont rendus sans résister et ont été placés en détention par le ministère de la Justice", a ajouté le général Caine.

Ils sont poursuivis aux Etats-Unis pour "narcoterrorisme et importation de cocaïne".

Les hélicoptères américains ont survolé le littoral vénézuélien à 03H29 et le couple a été embarqué à bord du navire de guerre USS Iwo Jima.

Puis, Donald Trump a annoncé l'opération sur Truth social à 04H21 heure de Washington.

Un responsable de la Maison Blanche envoyait peu après à un journaliste de l'AFP un message composé d'émojis  - biceps gonflé, poing et feu.

Puis, Donald Trump publiait la première photo d'un Nicolas Maduro menotté, les yeux bandés, casque anti-bruit sur les oreilles.
Autres articles
Dimanche 4 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
​CAN 2025 – Huitièmes de finale : Le Sénégal surpris d’entrée, mais porté par Gueye, Mané et Mbaye ( 3buts à 1)

​CAN 2025 – Huitièmes de finale : Le Sénégal surpris d’entrée, mais porté par Gueye, Mané et Mbaye ( 3buts à 1) - 03/01/2026

Attaque américaine contre le Venezuela: ce que l'on sait

Attaque américaine contre le Venezuela: ce que l'on sait - 03/01/2026

Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts

Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts - 03/01/2026

Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs

Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs - 03/01/2026

Justice : Nicolas Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis pour narcoterrorisme

Justice : Nicolas Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis pour narcoterrorisme - 03/01/2026

Trump annonce que Maduro a été

Trump annonce que Maduro a été "capturé et exfiltré" du Venezuela - 03/01/2026

Menaces, couteau , Du live TikTok à la cellule : quand la politique dérape en menaces entre militant pastef et nationaliste

Menaces, couteau , Du live TikTok à la cellule : quand la politique dérape en menaces entre militant pastef et nationaliste - 03/01/2026

Parasel: Une collision entre un 'Cheikhou Cherif' et un Tiak Tiak fait 4 morts et plusieurs blessés (bilan provisoire)

Parasel: Une collision entre un 'Cheikhou Cherif' et un Tiak Tiak fait 4 morts et plusieurs blessés (bilan provisoire) - 02/01/2026

Bilan d’un an de la Presidence de L'AN : recrutements jugés fictifs , dotation mensuelle de 5 000 litres de carburant , opacité persistante … Le député de Pastef Mouramani Kaba Diakité met en cause la gestion d’El Malick Ndiaye

Bilan d’un an de la Presidence de L'AN : recrutements jugés fictifs , dotation mensuelle de 5 000 litres de carburant , opacité persistante … Le député de Pastef Mouramani Kaba Diakité met en cause la gestion d’El Malick Ndiaye - 02/01/2026

Assemblée nationale ,Népotisme, gabegie : le « cuisinier personnel à un million » d’El Malick payé par l’Assemblée … quand un député Pastef charge le président de l’Assemblée

Assemblée nationale ,Népotisme, gabegie : le « cuisinier personnel à un million » d’El Malick payé par l’Assemblée … quand un député Pastef charge le président de l’Assemblée - 02/01/2026

72 heures des Journées culturelles de Passy : le PM Ousmane Sonko s’attaque aux “dilapidateurs” des richesses nationales

72 heures des Journées culturelles de Passy : le PM Ousmane Sonko s’attaque aux “dilapidateurs” des richesses nationales - 01/01/2026

Bébé de l’Année : l’hôpital militaire de campagne de Goudomp enregistre la naissance d’un garçon

Bébé de l’Année : l’hôpital militaire de campagne de Goudomp enregistre la naissance d’un garçon - 01/01/2026

Entretien avec Seydou Gueye après le discours du PR: « PASTEF au terme de 2025, c’est une triple panne de projet, de méthode et de leadership »

Entretien avec Seydou Gueye après le discours du PR: « PASTEF au terme de 2025, c’est une triple panne de projet, de méthode et de leadership » - 31/12/2025

Discours de fin d’année : Diomaye, entre bilan de « vérité » et ambitions pour 2026

Discours de fin d’année : Diomaye, entre bilan de « vérité » et ambitions pour 2026 - 31/12/2025

[🛑DIRECT] MESSAGE A LA NATION | SON EXCELLENCE BASSIROU DIOMAYE DIAKHAR FAYE

[🛑DIRECT] MESSAGE A LA NATION | SON EXCELLENCE BASSIROU DIOMAYE DIAKHAR FAYE - 31/12/2025

Électricité : La Senelec annonce une baisse de 10 % des tarifs, à partir du 1er janvier 2026

Électricité : La Senelec annonce une baisse de 10 % des tarifs, à partir du 1er janvier 2026 - 31/12/2025

Discours à la nation : Pétrole, vie chère, répression - ce que le peuple exige du président Diomaye

Discours à la nation : Pétrole, vie chère, répression - ce que le peuple exige du président Diomaye - 31/12/2025

CAN 2025 – Groupe D : Le Sénégal s’offre la première place et évite les cadors comme l’Algérie et l’Egypte

CAN 2025 – Groupe D : Le Sénégal s’offre la première place et évite les cadors comme l’Algérie et l’Egypte - 30/12/2025

Les supporters sénégalais analysent le jeu des Lions avant le choc contre le Bénin : « On est forts, mais il faut le montrer… »

Les supporters sénégalais analysent le jeu des Lions avant le choc contre le Bénin : « On est forts, mais il faut le montrer… » - 30/12/2025

LFR2 / Aïssata Tall Sall à Cheikh Diba : « Vous avez tout taxé pour cette contre-performance »

LFR2 / Aïssata Tall Sall à Cheikh Diba : « Vous avez tout taxé pour cette contre-performance » - 30/12/2025

[🛑DIRECT/Assemblée Nationale ] Plénière portant seconde loi de finances rectificative de l'année 2025

[🛑DIRECT/Assemblée Nationale ] Plénière portant seconde loi de finances rectificative de l'année 2025 - 30/12/2025

LFR2 / Dépenses urgentes : 5,2 milliards débloqués pour les Forces de Défense et de Sécurité

LFR2 / Dépenses urgentes : 5,2 milliards débloqués pour les Forces de Défense et de Sécurité - 30/12/2025

Affaire Binetou Gueye : du « coup accidentel » au meurtre présumé, le mari envoyé en prison,l’entourage sous surveillance judiciaire

Affaire Binetou Gueye : du « coup accidentel » au meurtre présumé, le mari envoyé en prison,l’entourage sous surveillance judiciaire - 30/12/2025

Point E-Vidéos intimes, chantage et trahison : la trahison familiale au cœur d’un ignoble chantage aux vidéos intimes

Point E-Vidéos intimes, chantage et trahison : la trahison familiale au cœur d’un ignoble chantage aux vidéos intimes - 30/12/2025

Présidentielle en Guinée: premiers résultats partiels, large avance du chef de la junte

Présidentielle en Guinée: premiers résultats partiels, large avance du chef de la junte - 30/12/2025

[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année...

[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année... - 29/12/2025

Assemblée nationale : Les députés convoqués en séance plénière ce mardi

Assemblée nationale : Les députés convoqués en séance plénière ce mardi - 29/12/2025

[ Rétro ] Société / Les temps forts de l’année 2025 : l'Affaire Alima Suppo, Kocc Barma, Pape Natango Mbaye, les greffes de moelle, féminicide, Affaire Softcare...

[ Rétro ] Société / Les temps forts de l’année 2025 : l'Affaire Alima Suppo, Kocc Barma, Pape Natango Mbaye, les greffes de moelle, féminicide, Affaire Softcare... - 29/12/2025

Centenaire de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum : Une pensée intemporelle revisitée pour les générations futures

Centenaire de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum : Une pensée intemporelle revisitée pour les générations futures - 29/12/2025

Affaire Prodac-2,7 milliards de FCFA au cœur : Pape Malick Ndour attendu au PJF demain

Affaire Prodac-2,7 milliards de FCFA au cœur : Pape Malick Ndour attendu au PJF demain - 29/12/2025

RSS Syndication