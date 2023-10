Côte-d'Ivoire: Le président Macky Sall a eu un tête-à-tête avec le président Alassane Dramane Ouattara

Le Président de la République, Macky Sall, a eu un tête à tête avec son homologue ivoirien, Alassane Dramane Ouattara.



" Le président me fait l'honneur de venir passer quelques heures avec moi jusqu'à demain pour que nous puissions échanger...Une chose est certaine, c'est que la Côte-d'Ivoire et le Sénégal sont toujours en phase", a déclaré le président Ouattara.



À l'issue de la rencontre, les deux chefs d'État ont rappelé la solidité des relations entre les deux pays et surtout la convergence de vues sur les questions régionales, africaines et internationales.



" Nous avons parlé de la sous-région, compte tenu des difficultés que notre sous-région connaît aussi bien au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO et du Continent", a-t-il conclu.