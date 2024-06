Côte d'Ivoire: 5 morts à Abidjan après de fortes pluies (pompiers)

Cinq personnes sont mortes dans des éboulements ou en raison de la montée des eaux après de très fortes pluies jeudi après-midi à Abidjan, ont annoncé les sapeurs-pompiers vendredi.



"Les pluies du jeudi 13 juin 2024 ont occasionné des montées des eaux et des éboulements dans certaines communes du district d'Abidjan. Le bilan ce (vendredi) matin à 08h00 (GMT et locales) est de 5 décès et 17 évacués" dans des hôpitaux, indique leur communiqué.



La plupart des communes de la capitale ivoirienne sont concernées et de nombreuses routes ont été coupées par la montée des eaux jeudi après-midi.



Les précipitations ont été particulièrement fortes et environ quatre fois supérieures à la normale.



En 24h, il est tombé 214 mm de pluie dans la commune de Yopougon, et 205 dans celle de Cocody, selon l'agence météorologique ivoirienne Sodexam, soit un quart des précipitations attendues sur l'ensemble des trois mois de la saison des pluies (mai-juin-juillet), en une seule journée.



Le seuil "normal" défini est de 50mm en 24h ajoute la Sodexam.



Vendredi matin, l'eau avait globalement reflué et des pluies plus faibles étaient annoncées pour le reste de la journée.



Les pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices sont récurrentes dans la plus grande ville ivoirienne où vivent près de six millions d'habitants.



Les constructions précaires dans des zones inondables, habitées par des populations pauvres, sont légion dans cette métropole en croissance continue, même si le gouvernement a lancé cette année une vaste politique d'assainissement détruisant de nombreux quartiers informels.



L'an dernier, au moins 30 personnes étaient décédées dans des incidents liées aux fortes pluies.