Coopération Sino-sénégalaise : Les deux pays mettent en place un groupe de travail pour la mise en œuvre des infrastructures.

La Conférence de l’Introduction & Promotion des Projets de Coopération et d’Investissement Sino-Sénégalaise s’est tenue ce mardi 22 octobre au Musée des Civilisations Noires. Après avoir été reçue ce matin par le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement pendant deux tours d’horloge afin de mettre en place le groupe de travail qui va piloter la mise en œuvre des infrastructures dans le cadre de la coopération entre les deux pays, la délégation chinoise s’est rendue au niveau de l’auditorium du Musée, en compagnie de l’ambassadeur de la République Populaire de Chine au Sénégal, et d’une équipe déléguée par le ministère. Cette rencontre a montré à nouveau la relation conviviale qu’il y a entre le Sénégal et la Chine, selon Mamadou Alassane Camara, le directeur des routes au MITTD.