Coopération Sénégal-Allemagne : les énergies renouvelables une « solution moins coûteuse et responsable » pour les entreprises locales.

C’est une tendance qui fait très mal au budget des entreprises en Afrique. Les prix de l’énergie ont considérablement augmenté. Le pétrole, le gaz, gazole : toutes les principales sources d'énergie sont concernées. Ainsi, à travers l’augmentation des prix de l’énergie et la raréfaction des ressources en combustible fossile qui peut empêcher les entreprises africaines de rentabiliser, Germany energy solution à travers l’agence de coopération allemande (GIZ), a initié du 24 au 28 octobre au Sénégal un programme de formation en efficacité énergétique pour les entreprises et les jeunes entrepreneurs. Ainsi, durant ces 4 jours de formation, les entreprises et les entrepreneurs sénégalais, vont rencontrer d’une part des entreprises allemandes pour échanger sur le coût de l’énergie et les solutions énergétiques allemandes et d’autre part permettre les entreprises et entrepreneurs sénégalais de rationaliser leur consommation énergétique en mettant l’accent sur l’utilisation des énergies renouvelables qui sont « des solutions moins coûteuses et responsables... »