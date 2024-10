Convocation à la cybersécurité : les militants de Guem sa bopp envahissent le domicile de Bougane

Il est 10 h passé et le leader de Guem Sa Bopp, Bougane Gueye Dani, est toujours chez lui. On constate toutefois la présence de plusieurs responsables politiques du mouvement Gueum sa bopp venus le soutenir chez lui à la cité Gorgui. Des membres de la coalition Sam Sa Kaddu, dont Anta Babacar Ngom de l'ARC et Thierno Bocoum d'AGIR, sont venus prêter main forte à leur camarade.



Babacar Justin Mbengue, chargé de communication de Gueum Sa Bopp, soutient que Bougane est prêt à partir. Il va sortir d'un moment à l'autre. Le dispositif de sécurité est prêt à l'accompagner vers les locaux de la Division spéciale de la cybersecurité (DSC), fait-il savoir aux journalistes présents chez Bougane.