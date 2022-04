Contrôles supposés abusifs des agents du service d'hygiène : Les boutiquiers dénoncent un acharnement…

La baisse des prix de certaines denrées alimentaires ne fait pas le bonheur des boutiquiers détaillants. Regroupés au sein de l’Union nationale des boutiquiers du Sénégal (Unbs), ils ont dénoncé les contrôles économiques effectués par les agents des services du commerce.



Oumar Diallo, le président de l’Unbs l’a d’ailleurs fermement fustigé au motif que lesdits contrôles frisent l’acharnement et le racket. « Les importateurs et les grossistes ont des subventions sur leurs stocks et bénéficient de privilèges sur les droits de douane… Nous n'avons pas tout cela et on impose des prix abusivement… »



D’après eux, depuis l’annonce de la baisse des prix des denrées, plusieurs boutiquiers ont été « injustement » contrôlés et sanctionnés financièrement pour non-respect des prix homologués.