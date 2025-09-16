[ Contribution] Un cri de cœur pour les clubs sénégalais : Sauvons notre football local


Madame la Ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye,
 


Nous nous tournons vers vous avec une grande inquiétude et un profond sentiment de responsabilité pour attirer votre attention sur la situation difficile des clubs sénégalais engagés dans les compétitions africaines.

En effet, la préoccupation majeure de ces clubs réside dans leur incapacité à prendre en charge le transport aérien très onéreux de leur délégation.

Ce volet, habituellement pris en charge par la tutelle risque de compromettre leur participation  s’il n' est pas à  nouveau pris en charge par le  département des sports.
En plus de ce volet transport aérien,  les clubs sont confrontés à d'autres charges ( frais de préparation, prise en charge de l'équipe visiteuse,  etc). Ainsi, l'ASC Jaraaf de Dakar, championne du Sénégal, et Génération Foot, vainqueur de la Coupe nationale, risquent de déclarer forfait.

En prenant en charge le transport aérien des clubs, le département faciliterait leur participation aux compétitions sur la scène africaine, enjeu important pour notre football.
En effet, on ne peut pas prétendre dominer le football africain au niveau des équipes nationales et ne pas participer aux compétitions au niveau des clubs qui constituent son indice de  rayonnement au plan africain.

Les clubs sénégalais sont les ambassadeurs de notre pays sur la scène africaine et mondiale. Ils représentent nos valeurs, notre culture et notre fierté.

Nous savons que les moyens financiers des clubs sénégalais sont limités, mais nous croyons qu’avec votre soutien, ils peuvent réussir à briller sur la scène africaine. La victoire récente de l'équipe nationale face à la RDC est un exemple de ce que nous pouvons accomplir avec des moyens adéquats.

Nous sollicitons votre magnanimité et votre mansuétude pour prendre en charge le transport aérien pour sauver les clubs sénégalais d'un éventuel forfait.

Nous sommes convaincus que votre intervention sauvera les clubs sénégalais et permettra au football sénégalais de continuer à rayonner.
Nous vous remercions de prendre en compte cette requête et de considérer l'importance de ce dossier pour notre pays.

Mbaye Jacques DIOP
Ancien Conseiller Technique
Enseignant-chercheur au BEM
Administrateur Club des experts sportifs
Mardi 16 Septembre 2025
