Conseil Constitutionnel : Mary Teuw exige la vérification du fichier de parrainage de son parti

Après le dépôt de leur recours le 03 janvier, le candidat du mouvement pour la Transformation Nationale (MTN2024), le sieur Mary Teuw Niane, recalé lors des contrôles de parrainage est revenu à nouveau au conseil constitutionnel, ce mardi pour renouveler ses exigences concernant son dossier de parrainage.



Selon lui, le système de contrôle de parrainage au conseil constitutionnel est à revoir, il ne restera guère les bras croisés face à son invalidation qu'il juge frauduleux.



« Nous avions déjà tiré la cloche d’alarme, mais les thèses sont solides pour pouvoir revendiquer car nous avons reçu deux procès-verbaux un procès-verbal d’un dépôt de dossier dans lequel nous avons 51 267 parrains et un procès verbal lors du contrôle des parrainage dans lequel il nous est indiqué 51 254 parrains. C’est le même fichier que nous avions déposé et nous pensons bien qu’il n’y a pas des souris qui sont venus manger 13 parrains, donc ceci nous a amené à prendre un huissier qui a fait le constat et nous sommes revenus pour demander au CC d’examiner notre dossier et de donner suite à notre requête », a déclaré Mary Teuw Niane.



« Les plaintes sont nombreuses parce qu’il y a énormément d’irrégularités, de constats qui ne satisfont pas le candidat ou le mandataire et cela évidemment fait en sorte que pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal nous avons autant de requêtes ».