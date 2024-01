Conseil Constitutionnel : Alpha Thiam réclame ses parrainages et exige un report des élections

Le leader du Parti Force Nouvelle « Dimbali sa Rew », Alpha Thiam, a lui aussi été parmi les candidats qui se sont défoulés au Conseil Constitutionnel pour le dépôt des recours. Dans ses dits Alpha semble ne pas être d’accord avec son invalidation, face à tout cela, ce dernier appelle à un report des élections.

« Nous sommes pour le report ou pour même la révision du calendrier électoral, pour que ces élections soient libres, transparentes et encore une fois, permettre à l’ensemble des compétiteurs y compris Ousmane Sonko, y compris tous ceux qui ont été recalés s’il faut étudier sérieusement leur fichier il faut le revoir », assure Alpha.

Selon lui le constat est général, car dit t’il la DGE, la CNA, le CC ne travaillent pas sur le même fichier, chose qu’Alpha juge presque hilarant.

« C’est regrettable dans un pays comme le Sénégal, je me demande sur la base de quel fichier le conseil s’est référé pour me renvoyer ce travail n’est pas sérieux, il faut qu’il repousse les élections pour gagner plus de temps et se pencher sérieusement sur notre dossier », dixit Alpha.