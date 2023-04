Conférence religieuse à Kaolack : Les femmes de la majorité présidentielle s'engagent à réélire le président Macky Sall et taclent Ousmane Sonko.

Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Kaolack ont organisé hier une conférence religieuse dont le thème portait sur "l'utilisation des réseaux sociaux".

Une occasion saisie pour appeler à une synergie d'actions afin de réélire au premier tour le président Macky Sall en 2024.

À travers le thème, la présidente Awa Guèye a tenu à lancer un appel à la jeunesse pour qu'elle soit consciente de sa part de responsabilité devant l'histoire.

Interrogée sur le procès de Ousmane Sonko, Awa Guèye de tacler sévèrement le leader de Pastef en déclarant qu'il avait tout faux d'où sa condamnation...

"Demain, ils devront rendre compte à leurs enfants et à leurs petits enfants...Et je suis sûre que cette jeunesse ne souhaiterait pas demain dire à ses enfants qu'elle fait partie des auteurs des casses, des saccages, des pillages et de ceux qui ont brûlé des maisons, des voitures, foulé au pied les institutions et de ceux qui ont passé leur temps à insulter les chefs religieux...", a-t-elle martelé