Conférence des femmes BBY : Mamadou Thiaw invite l'opposition à épargner l'armée de la politique et s'engage à mener le combat dans le département avec Abdoulaye Dièye

"Nous avons une armée très responsable et je demande à l'opposition d'épargner notre armée de ces histoires de politique". C'est l'appel du maire de Tassette, Mamadou Thiaw, par ailleurs Secrétaire exécutif du PNDL. C'était en marge de la grande conférence religieuse organisée par le comité consultatif des femmes de BBY dans le département de Thiès. Comme pour répondre aux récentes déclarations de Sonko sur l'armée, Mamadou Thiaw dira : "L'armée Sénégalaise ne s'est jamais mêlée de ces affaires de politique et elle ne le fera jamais", a lancé Mamadou Thiaw. Qui ajoute que " l'armée Sénégalaise a toujours été là et elle restera toujours loyale à la personnalité morale qui est le Président de la République".

Le maire de Tassette en a profité pour formuler des prières pour la réélection du Président Macky Sall en 2024. Car selon lui, "le bilan de son leader surtout dans le monde rural est assez satisfaisant pour qu'il mérite d'avoir à nouveau la confiance des Sénégalais".

Poursuivant, il est revenu sur la formation pour une optimisation de l'utilisation des réseaux sociaux pour 100 jeunes qui seront démultipliés dans les 12 communes du département pour communiquer sur les réalisations du Chef de l'État depuis qu'il est à la tête du pays.

Aussi, il a réitéré son engagement à accompagner les femmes et les jeunes.

Le maire de Tassette a, lors de cette cérémonie religieuse, invité entre autres le Dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye à s'engager avec lui et les autres leaders dans le combat pour la réélection de leur leader en 2024.

La présidente du comité consultatif des femmes de BBY dans le département, Ndèye Fatou Ndiaye, est revenue sur cette initiative. Selon elle, leur objectif c'est de travailler en synergie pour appuyer le Chef de l'État. Non sans solliciter beaucoup plus de soutien dans leurs activités génératrices de revenus.

Dans la même veine, la 1ère adjointe au maire de Khombole, Mbeurgou Dieng appelle les femmes et les jeunes à s'unir autour d'un même objectif pour réélire leur leader. " Si nous sommes tous unis, nous allons gagner largement en 2024", renchérit-elle.



Même de cloche pour l'honorable députée Fatou Sène. "Nous sommes tous unis pour travailler jour et nuit pour le compte du Président Macky Sall", a-t-elle signalé...