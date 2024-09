Conférence de presse du gouvernement : Sonko mouille Macky Sall , Amadou Ba, Moustapha Ba et d’autres membres de l'ancien régime...

En conférence de presse sur la situation du pays ce jeudi 26 septembre, Ousmane Sonko a indexé l'ex président de la république Macky Sall et son gouvernement pour mauvaise gestion. En ce sens, il précise que "ces derniers ont menti, manipulé l'opinion nationale et internationale sur la gestion du pays." Selon Ousmane Sonko, "Macky Sall et son régime ont ruiné le Sénégal. D'ailleurs, la situation économique actuelle n'est que le fruit de leur gestion."

Dans la foulée, il soutient que "l'immigration irrégulière avec son lot de morts n'est que le résultat d'une mauvaise gestion de deniers publics du régime de Macky Sall."