Condamnation de Khalifa Sall : « J'ai été choqué par la décision du juge! » (Me Bamba Cissé)

Me Bamba Cissé se dit indigné et surpris par le dénouement du procès de Khalifa Sall, car pour cette fois l’annulation de la procédure était une belle occasion à saisir vu l’absence d’avocat à côté du prévenu. Il trouve que cette condamnation est infondée et injustifiée d'autant que tous les moyens étaient disposés pour que le droit soit bien dit...