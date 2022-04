Concours national de réalisation de prototypes de lavage des mains : la lauréate, Fatou Ndiaye reçoit la somme d’un million de FCFA.

Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion, en collaboration avec le ministère de la santé et de l’action sociale à travers le service national d’hygiène, a organisé un concours national de réalisation de prototypes innovants de lavage de mains pour motiver la participation et l’engagement citoyen des jeunes en cette période de Covid-19. En effet, 10 régions sur les 14 ont participé à ce concours, à savoir Dakar, Matam, Saint-Louis, Thiès, Kaffrine, Kaolack, Tambacounda, Sédhiou, Kolda et Kédougou.



La vainqueur Fatou Ndiaye, élève au centre national des maîtres professionnels et techniques de Kaffrine a remporté la mise avec en prime une enveloppe d’un million de FCfa tandis que la suivante, représentante de la région de Saint-Louis a eu une prime de 500.000 FCfa.