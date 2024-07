Concours général : le Professeur Mamadou Sangharé est le parrain de l’édition 2024

L’édition du Concours général 2024 a choisi comme parrain le professeur Mamadou Sangharé pour valoir de modèle aux meilleurs élèves des classes de Première et de Terminale de cette année.



Professeur Titulaire de Classe Exceptionnelle, Mamadou Sangharé a été Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Directeur de l'école doctorale de mathématique et d'informatique de la même université. Mamadou Sangharé est membre fondateur de l'Institut africain des Sciences mathématiques (AIMS) et Directeur de AIMS-SENEGAL pendant 4 ans, le Professeur Sangaré a été Directeur Général de l'EnseignementSupérieur et point focal national du projet des Centres d'Excellence auSénégal, entre 2014 et 2016. Il est commandeur de l'ordre national du mérite et Inspecteur Général de l'Éducation.