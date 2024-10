Comptes régionaux du Sénégal 2020-2022: Dakar concentre 46,2% de la richesse nationale avec un PIB de 7960,8 Milliards de F CFA

D'après le rapport des comptes régionaux du Sénégal publié en version semi-définitive, en 2022, le produit Intérieur Brut (PIB) en valeur du Sénégal est évalué à 17 227,9 milliards de FCFA. L’analyse de sa répartition selon les régions laisse apparaître de fortes disparités . Ainsi la capitale sénégalaise fait partie des premières régions contributrices à la création de richesse



En effet, la région de Dakar concentre 46,2% de la richesse nationale avec un PIB établi à 7 960,8 milliards de FCFA. Cette situation s’explique par la forte concentration des unités économiques au niveau de la région", indique le document exploité par Dakaractu.



Par ailleurs, les 71,5% du PIB national sont générés par cinq (5) régions du pays que sont : Dakar (46,2%), Thiès (11,1%), Diourbel (5,1%), Saint-Louis (4,7%) et Kaolack (4,5%). La richesse créée dans les neuf (9) autres régions restantes ne représente que 28,5% du PIB du Sénégal, détaille le rapport.



La situation de 2022 confirme celle des deux années précédentes (2020 et 2021) où le poids de la région de Dakar varie entre 46,1% et 46,6%. La même tendance est observée dans les autres régions du pays.