Compagnonnage avec le PR: Mame Boye Diao exprime sa gratitude et se réclame digne héritier pour la magistrature suprême

Mame Boye Diao a exprimé des mots de remerciements et de reconnaissance à l’endroit du président de la République, Macky Sall pour son soutien, sa générosité, son compagnonnage entre autres qui, selon lui, l’a permis de beaucoup apprendre dans la sphère politique et administrative.



« Douma fatté jeuf (je n’oublie jamais le geste), le PR Macky Sall a accompli sa mission envers ma personne, il m’a fait confiance, il m’a accompagné et m’a appris », a confié Mame Boye Diao à l’occasion d’une conférence de presse qu’il animait, ce 12 août, dans le but de décliner sa candidature à la présidentielle de 2024. Le directeur de la Caisse de Dépôt et de Consignation (Cdc) a saisi l’occasion pour se réclamer héritier de son excellence Macky Sall afin de légitimer sa candidature à la prochaine présidentielle.



Dans la foulée, le nouveau candidat à la présidentielle du 24 février 2024 a décliné quelques axes de sa vision du Sénégal qu’il veut proposer aux citoyens sénégalais. Il prône d’abord un retour à la source et à un enseignement de la vraie identité africaine pour un meilleur encadrement de la jeunesse africaine. Le maire de Kolda a également exprimé son ambition de dérouler des mécanismes de formation pour les jeunes non instruits entre autres perpectives pour mettre le Sénégal sur les rampes du développement.