Communique du conseil des ministres du mercredi 20 avril 2022

le renforcement du rôle des Chefs de villages et des Délégués de quartiers dans l’administration des territoires : sur ce point le Président de la République a informé le Conseil de l’audience qu’il a accordée à une délégation de l’Association nationale des chefs de villages, pour asseoir un dialogue permanent avec ces auxiliaires de référence et ces relais de proximité de l’Administration.

le financement de la mise en œuvre optimale du programme zéro bidonville : à ce sujet, le Chef de l’Etat demande au Ministre de l’urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, de poursuivre avec l’ensemble des acteurs publics et privés impliqués, les avancées significatives notées avec l’intensification des actions de la Société d’Aménagement foncier et de le Restructuration urbaine (SAFRU) et du Fonds pour l’Habitat social (FHS) en vue de la réalisation du programme des 100.000 logements.

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a présenté les condoléances de la Nation à la Ummah islamique, en particulier, à la Khadria, suite au rappel à Dieu, à Nimzatt (Mauritanie), de Cheikhna Cheikh Aya AIDARA, Khalife général des Khadres.Le défunt Khalife a fortement contribué au renforcement des liens de fraternité, d’amitié et de solidarité entre le Sénégal et la Mauritanie.A l’occasion de la célébration de la fête de Pâques, le Président de la République adresse, à nouveau, ses félicitations à la communauté chrétienne.Abordant la question liée aux impératifs de modernisation du système de santé, le Chef de l’Etat indique que la pandémie de Covid 19 a révélé la résilience de notre système sanitaire, mais également, l’urgence d’accélérer les réformes en vue de la professionnalisation des personnels et de la transformation de la gestion des structures sanitaires.Le Président de la République rappelle que, depuis 2012, des ressources budgétaires conséquentes et sans précédent, ont été mobilisées, pour notamment mettre à niveau le système sanitaire, réaliser des hôpitaux de dernières générations (Touba, Kaffrine, Kédougou et Sédhiou), aux standards internationaux ; relever le plateau médical des structures ; recruter à titre exceptionnel, sur la période 2020-2021, 500 médecins et 1000 professionnels de la santé et améliorer la situation de toutes les catégories d’agents de santé.Le Chef de l’Etat souligne que ces importants investissements doivent être accompagnés d’un changement de paradigme qui se traduit par le respect du patient et la satisfaction des usagers.Le Président de la République demande, dès lors, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de finaliser l’audit de la gouvernance des structures de santé (en particulier la réforme hospitalière de 1998), en vue d’accélérer les réformes nécessaires à la mise en œuvre optimale du programme d’investissement (2020-2024), pour un système de santé résilient et performant.Le Chef de l’Etat invite, au demeurant, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, à lui faire parvenir un rapport exhaustif sur la situation globale des structures de santé du pays et de finaliser, dans les meilleurs délais, un plan d’optimisation de la carte sanitaire et des offres de service de santé.Le Président de la République insiste, particulièrement, sur l’impératif de renforcer les inspections des établissements de santé et d’assurer la qualité de la formation du personnel médical par un contrôle et une régulation des écoles de formations dédiées.Le Chef de l’Etat demande, également, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, d’engager, dès à présent, la généralisation des processus de certification qualité des hôpitaux et de mettre en application les manuels de procédures harmonisés pour les autres structures de santé (Centres de santé, Postes de santé).Le Président de la République informe, enfin, le Conseil de sa décision de faire engager, à partir de septembre 2022, le lancement des travaux de reconstruction intégrale de l’hôpital Aristide le Dantec sur son site actuel.Revenant sur la 4séance de "JOKKO AK MACKY", tenue le samedi 16 avril 2022, avec les populations de Guédiawaye, le Chef de l’Etat rappelle sa volonté de faire de la Localité une Ville moderne et durable, à partir de ses potentialités économiques et de la créativité multisectorielle de ses populations.Dans cette perspective, le Président de la République demande, aux Ministres sectoriels concernés (Education, Santé, Urbanisme et Cadre de vie, Infrastructures, Culture, Jeunesse, Emploi, etc.), de prendre toutes les dispositions en vue de finaliser les actions en cours et d’initier, dans le consensus, des projets publics pour améliorer le bien-être des populations.Le Chef de l’Etat invite, enfin, le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, à finaliser avec les ministères et acteurs territoriaux, les actions d’urgence, pour consolider le développement durable du département de Guédiawaye.Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur les points suivants :Le Président de la République souligne que les chefs de villages, qui ont vu leur statut amélioré depuis 2021, doivent être davantage distingués (par des attributs spécifiques – drapeau, insigne, décorations et carte officielle) afin de mieux contribuer à la consolidation de l’Autorité de l’Etat et à la mise en œuvre efficace des politiques publiques.Le Chef de l’Etat invite le Gouvernement, notamment, le Ministre de l’Intérieur, à accompagner l’exécution du plan d’actions de l’association nationale des chefs de villages.Le Président de la République demande, en outre, au Ministre des Collectivités territoriales, de proposer, dans la même lancée, un programme de renforcement (revalorisation) des missions et fonctions de Délégué de quartier, au regard de la transformation notable de l’habitat et des établissements humains dans de nos différentes localités.Le Chef de l’Etat demande également au Ministre des Finances et du Budget, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, en liaison avec La Secrétaire d’Etat au Logement, d’intensifier le processus de facilitation du financement des programmes de logements en accord avec les institutions financières.Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, adressé ses félicitations au Ministre auprès du Président de la République en charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent (PSE) et aux équipes du Bureau opérationnel de Suivi (BOS) pour le travail remarquable et les résultats exceptionnels du Sénégal, confirmés par la qualité de la revue annuelle 2021 de l’exécution des projets et réformes phares du PSE.Le Président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats.- Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives et instructions présidentielles ;- Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;- Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la campagne de commercialisation de l’arachide ;- Le Ministre de l’Elevage et des Productions animales a fait une communication sur le processus de recensement national de l’élevage et sur le programme de modernisation des infrastructures d’abatages et des services de l’élevage ;- Le Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion a fait une communication sur l’état d’exécution du programme "XËYU NDAW ÑI" ;- Le Ministre auprès du Président de la République en charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent a fait une communication sur la revue annuelle 2021 de l’exécution des projets et réformes phares du PSELe Conseil a examiné et adopté :- Le projet de décret relatif au visa de localisation.