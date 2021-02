Commune de Diass / Mbayar : Les communautés locales redoutent le pire face aux grands projets de l’État

En 2006, la commune de Diass a reçu un projet de grande envergure qui est l’AIBD. Mais c’est avec son implantation que les problèmes des communautés établies sur les lieux ont débuté. Selon Mame Cheikh Ngom, le président de l’Association Kolamking Saafi, « la zone économique intégrée fait partie de ces problèmes. L’Etat a mobilisé 10 000 ha, allant de Yène jusqu’à Sindia sans pour autant qu’il y ait une intégration des communautés existantes … »



À cela s’ajoute le Port de Ndayane qui s’étend sur 4000 ha et les agro-industries qui s’implantent dans cette zone qui attise des convoitises. Résultats, toutes les terres de culture et pastorales sont mobilisées à d’autres fins par l’État du Sénégal. « Il est en train de redessiner la carte de Dakar à notre insu, une périphérie qui sera un Hub et les populations vont déguerpir. C’est notre inquiétude et nos autorités locales ne portent pas ce combat », a-t-il déploré lors d’une rencontre avec la presse ce 3 décembre à Diass…