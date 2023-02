Commerce digital: SENFAY décroche le soutien et l’accompagnement de l’ADEPME

L’Agence de développement et encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), toujours aux cotés des entrepreneurs du Sénégal pour leur permettre de professionnaliser leurs activités et aller vers la transformation digitale s’engage à soutenir l’entreprise technologique de solutions commerciales digitales, SENFAY.



En effet, SENFAY a été choisi à l’issue d’un appel offres pour accompagner les très petites entreprises (TPE) de la région de Dakar, dans le cadre du programme « ETER » financée par la Banque Mondiale à hauteur de 24 millions de Dollars USD.



Après son alliance au Groupe Inter-monétique de l’UEMOA, SENFAY décroche l’accompagnement de l’ADPME, au regard de ses produits pour une meilleure visibilité administrative et comptable de l’activité de la structure.



L’ADEPME et SENFAY, pour le soutien des entrepreneurs locaux, s’engagent conjointement dans à la digitalisation et la professionnalisation des entreprises sénégalaises.



Pour rappel, SENFAY est une entreprise technologique , partenaire de YouCloud basé à Dubaï qui met à la disposition des acteurs du commerce, des solutions leur permettant de gagner en simplicité, visibilité et profitabilité dans la gestion de leurs activités quotidiennes. Elle détient son portefeuille produits YouShop (pour tout commerçant) et YouResto (pour tout restaurateur).