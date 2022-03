Commémoration du 142ème Appel : « Nous ne fêtons pas, nous célébrons une invite… » (Mouhamadou Lamine Lahi, porte-parole de la communauté Layène).

« Il ne faut pas croire que nous faisons la fête non, nous célébrons un appel dont le lanceur a confié que quiconque le fait sans en avoir l’autorisation périra avant que l’année ne s’épuise. » Ces propos sont tenus, ce 4 mars, par le porte-parole de la communauté ’’Ehloul Lahi’’, Mouhamadou Lamine Lahi qui prenait part à Cambérène, à l’ouverture de la commémoration du 142ème Appel de Seydina Limamou Lahi (Psl). Selon le guide religieux, plusieurs personnes ont cherché vainement à réincarner la prophétie du meilleur des hommes, Seydina Mouhamed (Saw) en Afrique noire, mais jusqu’ici seul Baye Lahi (Saw) en est le véritable détenteur de la mission. Face au nombreux fidèles venus des différentes contrées, Mouhamadou Lamine Lahi a indiqué les enseignements de son grand-père tirés du Coran et de la Sunna. Il a invité les musulmans à davantage de recherche sur le saint homme pour admettre son legs...