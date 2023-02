Commémoration des 25 ans du PUR : La libération des députés Massata Samb et Mamadou Niang exigée par les Puristes

À l’occasion de la commémoration des 25 ans d’existence du parti pour l’unité et le rassemblement, (PUR), les noms de leurs deux députés envoyés en prison ont été scandés par les milliers de militants du président du parti, Moustapha Sy Al Makhtoum. Le parti exige sans condition la libération de Massata Samb et de Mamadou Niang inculpés pour coups et blessures volontaires sur leur collègue Amy Ndiaye Gniby depuis janvier dernier.