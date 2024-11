Combats en Syrie: les jihadistes et leurs alliés ont pris le contrôle de plus de 50 localités (ONG)

Les jihadistes et leurs alliés, qui mènent une offensive fulgurante dans le nord de la Syrie, ont pris le contrôle de plus de 50 localités qui étaient tenues par le régime, a indiqué vendredi une ONG à l'AFP.



Les combattants sont parvenus vendredi matin aux portes d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme. "Ils ont pris le contrôle de plus de 50 villes et villages des régions d'Alep et Idleb", a indiqué le directeur de l'OSDH Rami Abdel Rahmane.