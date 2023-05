Collectivité territoriale : la digitalisation et la numérisation de l’état-civil, bientôt effectives au Sénégal

Le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, a procédé, ce jeudi 4 mai 2023, à la revue sectorielle 2022 de son département. Lors de l’atelier de revue sectorielle, la question centrale qui est ressortie des débats, est la problématique de l’état-civil. Étant une vieille doléance, le ministère en charge des collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, par la voie de son directeur, a exposé les détails, la nécessité et la pertinence de la création de la direction de l’état-civil. Ainsi, prenant la parole, le ministre en charge des collectivités territoriales, Monsieur Mamadou Talla, a abordé la question sur la réalisation du programme d’informatisation de l’état-civil qui a coûté à l’État du Sénégal plus de 18 milliards FCFA et qui sera bientôt fonctionnel.



Pour rappel, la direction de l’état civil a entre autres, comme mission, de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant l’état civil, de coordonner, et assurer une bonne organisation des activités des centres d’état civil, d’assurer une informatisation progressive de la gestion des centres d’état civil, de mettre en place, à l’échelle nationale, un dispositif de sauvegarde et de sécurisation des données d’état civil, et d’assurer l’interconnexion des centres d’état civil (internes et consulaires) à une base de données centralisée sur l’état civil.