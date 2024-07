Collecte des déchets : Les concessionnaires du nettoiement déterrent la hache de guerre

Le collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal annonce ne plus être dans les mesures d’assurer le service de collecte des déchets dans l’ensemble du territoire national.



Dans un communiqué, le collectif informe que: « nous vous informons qu’en l’absence de solutions allant dans le sens de l’apurement de nos arriérés, nous serons dans l’incapacité technique et financière de continuer à assurer le service de collecte des déchets sur l’étendue du territoire national à compter de ce jeudi 25 Juillet 2024 », lit-on dans le texte.



Cette situation résulte ,selon le collectif de l’inertie des autorités de tutelle. La situation récurrente des retards dans le règlement de leurs factures, avait conduit le collectif à décider d’aller vers l’arrêt des prestations depuis le jeudi 11 juin dernier.



Cependant à la suite de concertations avec les autorités en charge du secteur et en raison de la proximité avec la fête de l'Aïd Kébir, le collectif avait décidé de surseoir à cet arrêt de travail et de continuer à négocier avec les autorités.

« Nous sommes au regret de constater que malgré l’audience qu’a bien voulu nous accorder Monsieur le Ministre, en charge du secteur, nous n’avons eu aucune avancée concrète allant dans le sens du règlement de nos dettes de 2023 et les factures de 2024 qui continuent à s’accumuler », explique-t-il.