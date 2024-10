Colère des étudiants de l'UVS et UCAD : "Bourses en retard, Gouvernement paralysé... Nous refusons d'être dupés!"

Les étudiants de l’Université Virtuelle du Sénégal et de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) sont actuellement en marche pacifique pour exprimer leur inquiétude concernant le versement de leurs bourses. Ce matin, ils se sont réunis à la Place de l'Indépendance avant de se diriger vers la direction des bourses, où ils espéraient obtenir des réponses concrètes.

La direction des bourses a tenté d’apaiser les esprits en affirmant que les paiements avaient commencé depuis le 15 octobre et qu'ils se feraient progressivement. "Soyez patients, il n’y a pas de problème", a déclaré une responsable qui a accueilli les étudiants. Cependant, cette réponse n’a pas suffi à rassurer les manifestants.

Les étudiants dénoncent un manque de transparence et craignent d'être dupés. "Nous voulons que nos arriérés soient réglés dans les plus brefs délais. Nous avons des charges à assumer et cela perturbe notre apprentissage", a affirmé le coordonnateur des étudiants. Ils rappellent également que, malgré les difficultés économiques du pays, ils demeurent une priorité qui mérite l’attention du gouvernement.

Les étudiants continuent de manifester leur colère et leur frustration en parcourant les rues de Dakar, déterminés à faire entendre leur voix. Ils exigent des réponses claires et un engagement réel pour que leurs bourses soient versées dans les délais impartis. La mobilisation se poursuit alors que les étudiants espèrent obtenir satisfaction rapidement.