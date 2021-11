Code de l'urbanisme/Exploitation des dunes des Niayes : « On est en train de détruire notre environnement. » (Oumar Guèye, MCTDAT)

Près de 700 villes nouvelles, hébergeant plus de 250 millions d’habitants, se sont créées depuis les années 1990. Les mégalopoles grossissent, s’étendent, accroissent leur emprise tant en terme d’infrastructures et de bâti qu’en terme de réseaux et de mobilité. L’urbanisation rapide, pose des défis de logement et d’alimentation à la communauté internationale dans son ensemble et particulièrement aux pays en voie de développement. Phénomène universel, elle a connu une accélération particulière dans les pays comme le Sénégal. La zone des Niayes n’est nullement épargnée surtout avec l’exploitation des sables de dune. Une situation qui ne laisse pas de marbre le ministre des collectivités territoriales, Oumar Guèye qui a pris part à la cérémonie d’ouverture de l’atelier de partage des projets des codes de l’urbanisme et de la construction. « C’est une préoccupation car on est en train de détruire notre environnement dans notre zone Sangalkam, Déni Biram Ndao. Les dunes sont en train de disparaître. 1000 camions par jour squattent cette zone des Niayes. La question que moi je me pose dans les zones où il n'y a pas de sable de dune, comment font les gens pour construire ? Il faut trouver des alternatives… », dira - t-il . Des problématiques qui seront prises en charge lors de la révision des codes de l’Urbanisme et de la Construction qui sera proposée à l’Assemblée Nationale pour adoption sous peu et qui va entrer en vigueur en 2022...