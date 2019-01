Cluster aviculture / Mamadou Talla (MFPAA) : « J’invite les lauréats à s’inscrire dans une dynamique productive pour renforcer le secteur de l’aviculture »

Le cluster aviculture, un réseau de centre de formation professionnelle aux métiers de l’aviculture, a organisé une cérémonie de remise de certificats de spécialité aux métiers de l’aviculture, présidée par le ministère de l’élevage, Madame Aminata Mbengue Ndiaye. Ce projet de formation professionnelle pour l’emploi et la compétitivité (FPEC) a été initié par le ministère de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat (MFPAA) afin de développer des compétences dans les secteurs prioritaires de l’économie, notamment dans le secteur de l’aviculture pour améliorer la compétitivité des entreprises et l’employabilité des jeunes. Ces formations ont un coût global de 7 milliards de FCA pour garantir l’accès aux filières avicoles.

Pour concrétiser ses attentes, d’après Mamadou Talla (MFPAA) le cluster aviculture a enrôlé et formé 259 apprenants, dont 189 parmi eux qui ont terminé leur formation. Cette première cohorte a été formée dans différents centres affiliés. Il invite par la suite les lauréats à s’inscrire dans une dynamique productive pour renforcer le secteur de l’aviculture.