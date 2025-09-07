Cinéma : Mar Sow alias King ToRoDo lance son long-métrage « Sacrifice », un hommage vibrant aux femmes


L’artiste, scénariste et réalisateur Mar Sow, connu sous le nom de King ToRoDo, s’apprête à marquer l’univers du cinéma sénégalais avec la sortie prochaine de son long-métrage intitulé « Sacrifice ». L’avant-première est prévue le mardi 10 septembre 2025 à 18h00, au cinéma Pathé Dakar, en collaboration avec la maison de production Sunucineprod.
 

Ce film, à la fois authentique et bouleversant, plonge dans les réalités sociales et intimes de nombreuses familles sénégalaises. Il aborde des thématiques brûlantes d’actualité : mariages forcés et précoces, promesses brisées, pauvreté et injustices familiales.
 

À travers « Sacrifice », Mar Sow met en lumière les sacrifices silencieux des femmes : soumissions imposées, renoncements invisibles, humiliations tues.« Ce film est né d’une envie de donner une voix à celles qu’on n’entend pas toujours », confie Mar Sow au micro de Dakaractu. « Sacrifice est un hommage à la force des femmes, mais aussi une interpellation : jusqu’où peut-on aller au nom des traditions ? »
 

Autres articles
Dimanche 7 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dakar s’embrase : Le Jant Beats Festival annonce une révolution culturelle et solidaire

Dakar s’embrase : Le Jant Beats Festival annonce une révolution culturelle et solidaire - 07/09/2025

Victoire du Sénégal contre Soudan : Pape Thiaw se projette déjà sur le choc contre la RDC

Victoire du Sénégal contre Soudan : Pape Thiaw se projette déjà sur le choc contre la RDC - 06/09/2025

RD Congo- Sénégal : au-delà de la qualité, l’émotion comme clé du succès.

RD Congo- Sénégal : au-delà de la qualité, l’émotion comme clé du succès. - 06/09/2025

Krépin Diatta lance le défi : « Le Sénégal va renverser le Congo et poursuivre sa route ! »

Krépin Diatta lance le défi : « Le Sénégal va renverser le Congo et poursuivre sa route ! » - 06/09/2025

Pape Guèye : « L’objectif était de prendre trois points, maintenant place à la bataille finale contre la RDC »

Pape Guèye : « L’objectif était de prendre trois points, maintenant place à la bataille finale contre la RDC » - 06/09/2025

Moussa Niakhaté promet la guerre : « On va conquérir le Congo pour viser le titre ! »

Moussa Niakhaté promet la guerre : « On va conquérir le Congo pour viser le titre ! » - 06/09/2025

Sénégal vs Soudan : Pape Thiaw sort un Onze de Feu avec Mané, Dia et Ndiaye pour écraser les Crocodiles

Sénégal vs Soudan : Pape Thiaw sort un Onze de Feu avec Mané, Dia et Ndiaye pour écraser les Crocodiles - 05/09/2025

Messi vers ses adieux en Argentine ? L’émotion envahit Scaloni et la presse

Messi vers ses adieux en Argentine ? L’émotion envahit Scaloni et la presse - 05/09/2025

Benjamin Feindouno, frère de Pascal, retrouvé mort… le corps en état de décomposition

Benjamin Feindouno, frère de Pascal, retrouvé mort… le corps en état de décomposition - 04/09/2025

Sponsoring : Le Real Madrid et Afrika Banque scellent un partenariat stratégique pour l’Afrique de l’Ouest

Sponsoring : Le Real Madrid et Afrika Banque scellent un partenariat stratégique pour l’Afrique de l’Ouest - 03/09/2025

El Hadji Malick : « Le Soudan est un piège, mais le Sénégal est prêt à tout écraser… »

El Hadji Malick : « Le Soudan est un piège, mais le Sénégal est prêt à tout écraser… » - 02/09/2025

Un vent de fraîcheur à la Tanière : Moustapha Mbow prêt à apprendre, mais surtout à triompher

Un vent de fraîcheur à la Tanière : Moustapha Mbow prêt à apprendre, mais surtout à triompher - 02/09/2025

Transfert officiel/ Aliou Thiaré rejoint le Dynamo Kiev et compte relever un grand défi à 22 ans

Transfert officiel/ Aliou Thiaré rejoint le Dynamo Kiev et compte relever un grand défi à 22 ans - 02/09/2025

DÉSORMAIS OFFICIEL / Nicolas Jackson va jouer au Bayern Munich.

DÉSORMAIS OFFICIEL / Nicolas Jackson va jouer au Bayern Munich. - 02/09/2025

Mercato / M'Baye Niang signe à Gençlerbirligi, promu en Süper Lig

Mercato / M'Baye Niang signe à Gençlerbirligi, promu en Süper Lig - 02/09/2025

Habib Diallo/ Retour au FC Metz

Habib Diallo/ Retour au FC Metz - 31/08/2025

Inquiétude autour d’Ismaïla Sarr à quelques jours du choc Sénégal–RDC… Il s'est tenu la cuisse

Inquiétude autour d’Ismaïla Sarr à quelques jours du choc Sénégal–RDC… Il s'est tenu la cuisse - 31/08/2025

CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur

CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur - 30/08/2025

Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle

Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle - 29/08/2025

CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan

CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan - 29/08/2025

Élection à la FSF : Le recours de Mady Touré déclaré irrecevable

Élection à la FSF : Le recours de Mady Touré déclaré irrecevable - 29/08/2025

Wally B. Seck en tête du classement Billboard France et lancement de son nouveau clip « Mon combat »

Wally B. Seck en tête du classement Billboard France et lancement de son nouveau clip « Mon combat » - 28/08/2025

Tirage de la Ligue des Champions 2025/2026/ Focus sur les clubs français et les affiches de prestige

Tirage de la Ligue des Champions 2025/2026/ Focus sur les clubs français et les affiches de prestige - 28/08/2025

Mondial 2026 – Pape Thiaw dévoile sa liste contre le Soudan et la RD Congo : un nouveau Lion rejoint la Tanière

Mondial 2026 – Pape Thiaw dévoile sa liste contre le Soudan et la RD Congo : un nouveau Lion rejoint la Tanière - 28/08/2025

L’Allemagne, tremplin des footballeurs français vers les sommets ( Par Baye Fara Sambe )

L’Allemagne, tremplin des footballeurs français vers les sommets ( Par Baye Fara Sambe ) - 26/08/2025

Élection à la FSF : Mady Touré dépose un recours pour contester les résultats

Élection à la FSF : Mady Touré dépose un recours pour contester les résultats - 25/08/2025

EVERTON- Illiman Ndaye marque le 1er but officiel enregistré à « Hill Dickinson Stadium »

EVERTON- Illiman Ndaye marque le 1er but officiel enregistré à « Hill Dickinson Stadium » - 24/08/2025

AFROBASKET 2025 – Le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun (98-72)

AFROBASKET 2025 – Le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun (98-72) - 24/08/2025

PREMIER LEAGUE – Ismaïla Sarr ouvre son compteur avec Crystal Palace

PREMIER LEAGUE – Ismaïla Sarr ouvre son compteur avec Crystal Palace - 24/08/2025

ARABIE SAOUDITE / Al-Nassr perd devant Al-Ahli aux penalties… Édouard Mendy arrête un tir décisif et prive la Supercoupe à Sadio Mané

ARABIE SAOUDITE / Al-Nassr perd devant Al-Ahli aux penalties… Édouard Mendy arrête un tir décisif et prive la Supercoupe à Sadio Mané - 24/08/2025

RSS Syndication