Cinéma : Mar Sow alias King ToRoDo lance son long-métrage « Sacrifice », un hommage vibrant aux femmes

L’artiste, scénariste et réalisateur Mar Sow, connu sous le nom de King ToRoDo, s’apprête à marquer l’univers du cinéma sénégalais avec la sortie prochaine de son long-métrage intitulé « Sacrifice ». L’avant-première est prévue le mardi 10 septembre 2025 à 18h00, au cinéma Pathé Dakar, en collaboration avec la maison de production Sunucineprod.





Ce film, à la fois authentique et bouleversant, plonge dans les réalités sociales et intimes de nombreuses familles sénégalaises. Il aborde des thématiques brûlantes d’actualité : mariages forcés et précoces, promesses brisées, pauvreté et injustices familiales.





À travers « Sacrifice », Mar Sow met en lumière les sacrifices silencieux des femmes : soumissions imposées, renoncements invisibles, humiliations tues.« Ce film est né d’une envie de donner une voix à celles qu’on n’entend pas toujours », confie Mar Sow au micro de Dakaractu. « Sacrifice est un hommage à la force des femmes, mais aussi une interpellation : jusqu’où peut-on aller au nom des traditions ? »



