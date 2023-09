Cimetière Saint-Lazare : Les amis et proches accompagnent l’artiste JP D’Almeida sur sa dernière « scène »

C’est l’ultime hommage qui a été rendu ce vendredi par les amis, parents et proches de l’acteur et artiste, Jean Paul D’Almeida, décédé après un choc qui l’a plongé dans le coma pendant presque une semaine.

Le cimetière Saint-Lazare qui a refusé du monde aujourd’hui, a accueilli l’artiste arraché tôt à l’affection de toute une génération qui l’admirait et du monde du cinéma au sein duquel il aura laissé ses marques indélébiles...