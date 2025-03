Chute mondiale du prix du riz : une bonne nouvelle pour les consommateurs sénégalais et mondiaux .

Depuis quelques jours, les Sénégalais constatent une baisse significative du prix du riz, une nouvelle qui suscite à la fois soulagement et interrogations. Selon l'agence Bloomberg, lue par Dakaractu, cette chute s'inscrit dans une tendance mondiale, marquant un tournant historique après 15 années de prix élevés.





Des conditions climatiques favorables et la levée des restrictions en Inde





Des Philippines au Sénégal, des milliards de personnes voient leur quotidien s'améliorer grâce à cette baisse des prix. Les conditions météorologiques favorables de l'année écoulée ont permis de reconstituer les stocks mondiaux pour la deuxième saison consécutive. L'Inde, principal exportateur, a récemment levé ses restrictions d'exportation, contribuant à une offre plus abondante. Cette conjoncture a fait chuter le prix du riz blanc thaïlandais, référence asiatique, à son niveau le plus bas depuis 2022, soit une baisse de plus de 30 % par rapport au pic de l'année dernière.





Un retournement de situation après des années de tension





Les prix du riz avaient connu une hausse continue ces dernières années, exacerbée par le phénomène climatique El Niño, qui avait impacté la production de cette culture gourmande en eau. Les interdictions d'exportation imposées par l'Inde pour sécuriser ses approvisionnements avaient encore aggravé la situation.





Des perspectives encourageantes pour les consommateurs, mais des défis pour les producteurs





Les précipitations abondantes en Asie ont stimulé la production, et les prévisions d'absence d'El Niño lors de la saison des pluies de juin à septembre 2025 en Inde renforcent les attentes d'une baisse continue des prix. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a augmenté ce mois-ci son estimation de la production mondiale de riz pour 2024-25 de 3,6 millions de tonnes, pour atteindre 543 millions de tonnes.





Cependant, cette abondance soulève des inquiétudes pour les producteurs





La baisse des prix pourrait réduire leurs marges bénéficiaires et les inciter à diminuer leurs plantations, risquant ainsi une future pénurie. En Thaïlande, les producteurs ont déjà manifesté leur mécontentement face à des prix trop bas, et l'Indonésie a renforcé ses achats auprès des agriculteurs locaux pour les soutenir.





Un équilibre délicat à trouver





« Les prix bas sont mauvais pour tout pays producteur comme l'Inde, car ils réduisent les marges bénéficiaires des exportateurs ainsi que des agriculteurs », a déclaré B.V. Krishna Rao, président de l'Association des exportateurs de riz.



L'agricultrice thaïlandaise Sutharat Kaysorn témoigne de cette difficulté : « Les prix actuels du riz ne suffisent même pas à couvrir les coûts de production. »